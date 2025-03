Veja o que se sabe sobre Edna Silva, idosa encontrada morta próximo ao corpo de Vitória

Edna de Oliveira Silva, de 65 anos, foi encontrada morta na região de mata em que a polícia realizava as buscas por Vitória, dias antes das autoridades acharem o corpo da jovem. Ela morava a 5 km da casa de Vitória e seu corpo foi encontrado em uma cachoeira, a 6 km da sua casa. Edna era cuidadora da mãe do padrasto de Maicol dos Santos, único suspeito de envolvimento no caso Vitória preso até agora. Ela era viúva e os filhos moram em Jundiaí (SP). Segundo vizinhos, Edna era uma ótima pessoa e sempre que podia ajudava os outros. Um vizinho e amigo de Edna disse suspeitar que ela foi à cachoeira e que acabou caindo, sem que a sua morte tenha, de fato, ligação com o caso Vitória. No entanto, a polícia continua as investigações sobre a morte da idosa.



