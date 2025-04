Veja quem são os cinco brasileiros que estão no topo da lista de procurados da Interpol

A lista da Interpol, polícia internacional, conta com os nomes dos criminosos mais procurados do mundo. O Brasil é um dos países com o maior número de foragidos: são 49. O Balanço Geral preparou uma reportagem especial com os cinco brasileiros que estão no topo dessa lista. Confira!



