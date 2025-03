Venda de vestido de formatura termina em agressão e roubo nos Estados Unidos

Em Atlanta, nos Estados Unidos, uma jovem anunciou na internet que queria vender um vestido de formatura usado. Três adolescentes responderam ao anúncio e marcaram um encontro em um posto de combustíveis para efetivar o negócio. Porém, no momento em que a garota ia entregar o vestido, as supostas compradoras a agrediram e fugiram sem pagar a peça. Momentos depois, as suspeitas se entregaram à polícia e foram presas. Acompanhe o caso!



