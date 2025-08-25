Vendedor flagra clientes da Ceagesp furtando frutas e publica vídeo na internet
Nas imagens, o homem também costuma intervir nas ações
Um vendedor da Ceagesp, em São Paulo, ficou famoso nas redes sociais por publicar vídeos de flagras de pessoas furtando frutas no local. Nos vídeos, o homem também costuma intervir nas ações. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) é a maior central de abastecimento de alimentos da América Latina. Ela concentra alto fluxo de consumidores diariamente, além de um grande volume de comerciantes.
