Vendedor flagra clientes da Ceagesp furtando frutas e publica vídeo na internet

Um vendedor da Ceagesp, em São Paulo, ficou famoso nas redes sociais por publicar vídeos de flagras de pessoas furtando frutas no local. Nos vídeos, o homem também costuma intervir nas ações. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) é a maior central de abastecimento de alimentos da América Latina. Ela concentra alto fluxo de consumidores diariamente, além de um grande volume de comerciantes.



