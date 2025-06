Violência em São Paulo: homens ficam feridos após assaltos

João Hebert, um funileiro de 41 anos, estava se preparando para entrar no carro no Ipiranga, zona sul de São Paulo, quando foi surpreendido por um assaltante. A vítima caiu desacordada e está internada em estado grave em um hospital da capital. O criminoso, que segue solto, fugiu levando celular, documentos, relógio e a chaves de João. Outro caso parecido aconteceu em uma passarela na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Adriano Campos foi atacado por um grupo de jovens de bicicleta, que usaram pedaços de madeira para atacar o homem com vários golpes na cabeça. A vítima conseguiu voltar para casa e dormir, mas não acordou mais e está em coma. A polícia segue investigando os casos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!