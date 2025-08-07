Voluntários da causa animal tentam resgatar jacaré ferido por arpões em Lagoa Santa (MG)

Voluntários da causa animal tentam resgatar um jacaré ferido por dois arpões em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O jacaré Alfredo é famoso na cidade, que tem comércios, bares e até um time de futebol batizados com o nome dele. Segundo os moradores, o animal é querido por todos na cidade e, mais do que uma atração diária, é considerado um verdadeiro patrimônio local. Os especialistas que trabalham no caso dizem não saber o estado de gravidade dos ferimentos do animal. A tentativa de captura segue em vigor.



