‘Vovó DJ’: Mulher de 80 anos faz curso, se forma e passa a se apresentar em casas de shows

Eléa Bertoli, de 80 anos, ficou conhecida como a ‘Vovó DJ’ depois de ter feito um curso, ter se formado e ter começado a se apresentar em casas de shows. O marido dela, Wagner Bertoli, foi um dos grandes apoiadores da ideia, que surgiu em Eléa em resposta à monotonia da sua antiga rotina. A mulher começou a correr atrás deste sonho com a ajuda do personal trainer do filho dela, que também é DJ. Confira esta história inusitada na reportagem.



