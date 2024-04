Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois caminhões se envolveram em um acidente na altura do quilômetro 57 (região de Parelheiros) do Rodoanel, nesta quinta-feira (4). De acordo com as informações iniciais, duas pessoas ficaram presas às ferragens. Os bombeiros e o helicóptero Águia foram acionados para prestar socorro às vítimas no local.