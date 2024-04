Adolescente desaparece após sair de casa misteriosamente

Alto contraste

A jovem Jeniffer tem 16 anos, mora com a irmã mais velha, o cunhado e os sobrinhos, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e desapareceu. Ela saiu de casa sem avisar ninguém. A irmã estranhou a demora de Jeniffer em voltar para casa e procurou a polícia. Investigando por conta própria, descobriu que a adolescente vinha trocando mensagens com um suposto namorado. A família desconhecia que Jeniffer tivesse um namorado e ao ser questionado, o jovem disse que há dias não fala com adolescente, mas depois bloqueou o contato.