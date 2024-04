Adolescente é esfaqueado e morto na porta de escola em GO Mãe e filho atacaram o jovem com um martelo e uma faca

Mãe e filho atacaram e mataram um aluno na porta da escola em Anápolis, Goiás, nesta terça-feira (20). A vítima, de 14 anos, estaria ameaçando o filho da mulher há algum tempo. Outras três pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, a mulher usou um martelo e contou com a ajuda do próprio filho para cometer o crime. O garoto estava armado com uma faca.