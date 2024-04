Adolescente morre após cair de viaduto enquanto tirava foto com amigos Gabriel atravessou a via e pisou no meio de um vão

Gabriel, de 16 anos, morreu ao tentar fazer a foto perfeita do irmão e dos amigos, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Eles estavam andando de bicicleta e no meio do caminho resolveram parar em um viaduto para tirar uma foto. Gabriel foi o escolhido para ser o fotógrafo. Os amigos queriam que a rodovia Anchieta aparecesse ao fundo. Para ter o melhor ângulo, Gabriel atravessou a via e pisou no meio de um vão e caiu do viaduto e foi atropelado.