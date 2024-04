Adolescente tem parada cardíaca e morre após assalto na zona leste de SP Ele teria sido agredido e se assustado com a situação

Um menino de 13 anos morreu depois de ter uma parada cardíaca durante um assalto na penha, zona leste de São Paulo. Luiz Eduardo é venezuelano e morava no Brasil com a família. Todos os dias, ele ia ao mercadinho perto de casa para comprar biscoitos e levava só o cartão de crédito em um dos bolsos. Dessa vez, ele foi abordado por ladrões. Luiz foi agredido e teve uma parada cardíaca. Ele não tinha histórico de problemas no coração, por isso, a família acredita que o adolescente, que sonhava ser policial, tenha tomado um susto. Será que isso é possível? Confira!