Alemão é preso em flagrante no RJ por produzir pornografia infantil Ele produzia os vídeos em casa e vendia as imagens na Europa

Um alemão foi preso no Brasil acusado de pedofilia e de participar de uma rede internacional de pornografia infantil. Ele enviava o material para vários países. Na casa do criminoso, a Polícia Civil encontrou farto material pornográfico infantil produzido por ele mesmo, além das imagens armazenadas em equipamentos eletrônicos. O criminoso internacional também guardava acessórios eróticos para produzir conteúdo sexual com as vítimas.