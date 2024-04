Alexandre Nardoni e outros presos famosos deixam a prisão em saída temporária

Alto contraste

Nesta terça-feira (12), milhares de presos do regime semiaberto deixarão os presídios paulistas para a primeira saída temporária de 2024. Entre eles, estão os de casos de grande repercussão, como Alexandre Nardoni, Gil Rugai, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves. Os quatro cumprem pena na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Com exceção de Alexandre Nardoni, que adiantou dois dias da saída para fevereiro e agora vai usufruir os cinco dias restantes, os detentos vão ficar sete dias fora do presídio. Os beneficiados com a medida devem retornar à prisão até o dia 18 de março.