Allana Brittes deixa a prisão dois dias depois de ser condenada por morte de jogador

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Allana Brittes, condenada a mais de seis anos de prisão em regime fechado por ter participado da morte do jogador de futebol Daniel Corrêa, foi solta do presídio neste sábado (23). Imagens registraram o momento em que ela deixou a penitenciária feminina de Piracuara, no Paraná. O Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido de habeas corpus da defesa, que já tinha sido negado pelo plantão judiciário. A vítima tinha 24 anos, quando foi morta há seis anos, após participar da festa de aniversário de Allana na região metropolitana de Curitiba (PR).