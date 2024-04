Amigos de infância são abordados por policiais, baleados e mortos

Alto contraste

Diego Matheus Ferreira, de 21 anos, e João Pedro Martins, de 28 anos, eram amigos de infância e até trabalhavam juntos. João havia acabado de comprar uma moto e chamou Diego para ir a um baile funk no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. No caminho, eles foram abordados pela polícia, baleados e mortos. Uma pessoa que estava próxima ao local também foi atingida na perna. A polícia disse que atirou porque um deles estaria armado e disparou primeiro. Mas, as famílias das vítimas contestam essa versão. Eles afirmam que os jovens não tinham, armas, portanto não houve troca de tiros.