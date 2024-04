Amigos dizem que cantor de piseiro apresentou um comportamento estranho antes de desaparecer

Alto contraste

Onde está o rei do piseiro do Vale do Paraíba? O cantor Ton Ferreira, de 34 anos, está desaparecido desde sexta-feira (5). Ele deixou o filho no hospital com a esposa e foi cumprir um compromisso profissional. Amanhã (12), completa uma semana do sumiço. Depois de finalizar esse show no interior de São Paulo ele foi a um bar, conversou com amigos, mas depois não foi mais visto. Os shows de Ton, que passou pelo sertanejo e agora começou a se destacar no piseiro, começaram a fazer sucesso em Taubaté, São José dos Campos, Jacareí e região.