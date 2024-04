Amor de verdade? Idosa se apaixona por homem 23 anos mais novo e ele vende os imóveis dela

Alto contraste

Uma idosa milionária perdeu o marido e devastada pelo luto, aos 80 anos, Kérolin conhece e um homem 23 anos mais novo que ela. Ele se dizia perdidamente apaixonado por Kérolin, mas as filhas da idosa passaram a desconfiar dele. O homem estava falando pela cidade que nunca mais ia precisar trabalhar, que estava com a vida garantida. Até que elas descobrem que Dêivid convenceu a mulher a vender as propriedades milionárias da família.