Após 12 dias de buscas, helicóptero que desapareceu com quatro pessoas é encontrado no interior paulista A bordo do helicóptero estavam os três passageiros Rafael Torres, Letícia Ayumi e Luciana e o piloto Cassiano Teodoro

Balanço Geral| 12/01/2024 - 14h17 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share