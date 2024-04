Após ausência, Fabiana Justus revela que foi diagnosticada com leucemia Filha de Roberto Justus deixou os fãs preocupados após sumiço na internet

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, foram pegos de surpresa após ela quebrar o silêncio estranho nas redes sociais. Fabiana gravou um vídeo no hospital e revelou aos fãs que foi diagnosticada com leucemia. Ela foi ao hospital por conta de uma dor nas costas e, desde então, está internada.