Artista inova ao construir bancos com areia em praia do Rio Os assentos têm direito até a um porta-copos

O artista Lei Matias resolveu inovar e escolheu a praia para trabalhar. Ele faz bancos, com direito a porta-copos, temporários usando areia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ). Mas, será que os banhistas aprovam a ideia? Confira na reportagem!