Assalto deixa três mortos e 17 presos na Grande São Paulo Com a chegada dos policiais, os criminosos reagiram e dispararam contra as equipes, iniciando uma troca de tiros no local

Um assalto terminou com 17 presos e três mortos durante confronto com a polícia na Grande São Paulo. O alvo dos criminosos era uma carga de cigarros avaliada em R$ 7,2 milhões. Foi uma denúncia anônima que ajudou os policiais a encontrar os criminosos no momento em que faziam o transbordo da carga de cigarros. Os agentes realizaram o cerco numa possível rota de fuga e encontraram os criminosos na estrada de manutenção da rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo.