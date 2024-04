Ator de Gênesis Edson Caldas Barboza desaparece após entrar em carro de desconhecido no RJ Ele foi visto pela última vez em um bar na sexta (2)

O ator Edson Caldas Barboza desapareceu após entrar em um veículo com um desconhecido no Rio de Janeiro. Ele foi visto pela última vez em um bar, na sexta-feira (2). O ator fez parte do elenco da novela Gênesis, da RECORD e, atualmente, estava trabalhando como entregador de aplicativo.