Auxiliar de enfermagem é arrastada por carro na zona leste de SP O motorista fugiu do local sem prestar socorro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A auxiliar de enfermagem Ana Carolina Dalla, de 22 anos, foi vítima de um crime de trânsito na manhã do dia 25 de março, quando ia de sua casa para o trabalho, em uma UBS na Vila Ré, na zona leste de São Paulo. Ela pilotava uma moto quando foi surpreendida por um motorista que não deu seta e acabou batendo na porta traseira dele; ela chegou a ser arrastada por alguns metros, depois que sua motocicleta ficou presa ao carro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. A vítima publicou um apelo nas redes pedindo ajuda para localizar o motorista e falou com o Balanço Geral.