Um avião caiu na zona rural de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o piloto do monomotor disse que provavelmente atingiu uma árvore, o que fez perder o controle e cair. O homem de 52 anos teve ferimentos leve e precisou ser levado ao hospital. As causas da queda estão sendo investigadas.