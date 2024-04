Alto contraste

Um avião que saiu da cidade de Buenos Aires, na Argentina, com destino a Madri, na Espanha, desviou a rota e teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, na noite desta quinta-feira (7) após um passageiro passar mal. O posto de saúde do aeroporto brasileiro não tinha médico e o passageiro morreu.