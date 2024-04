Avião perde roda e piloto faz pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em SP De acordo com a empresa aérea, isso foi necessário para a "manutenção corretiva da aeronave"

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um avião decolou do aeroporto Santos Dummont, no Rio de Janeiro, e estava a caminho de Congonhas, mas precisou pousar em Guarulhos, em São Paulo, após perder uma das rodas do trem de pouso. Antes de pousar, o piloto precisou arremeter para que a torre verificasse a falta de uma das rodas. De acordo com a empresa aérea, o pouso em Guarulhos foi necessário para "manutenção corretiva da aeronave". A companhia afirma que está prestando assistência aos passageiros e que "adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança".