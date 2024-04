Avô embriagado mata namorado da neta após discussão por causa de tela de celular

Alto contraste

O chef de cozinha Abinabe, de 66 anos, e o namorado de sua neta, Rafael, de 27 anos, protagonizaram uma briga que terminou com a morte do mais jovem. Rafael voltava do trabalho quando colocou o celular em cima da mesa; Abinabe, que estava embriagado após passar o dia bebendo em casa, derrubou o aparelho no chão. A tela do aparelho ficou quebrada, e os dois começaram a discutir. Abinabe, então, pegou uma faca e atingiu a perna de Rafael, que morreu antes do socorro chegar.