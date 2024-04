Babá brasileira acusada de assassinato em mansão nos EUA alega legítima defesa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A babá brasileira Juliana Peres Magalhães, de 23 anos, foi presa, nos Estados Unidos, suspeita de matar um homem a tiros e a patroa a facadas. A jovem saiu do Brasil e foi morar na casa de um casal americano. No dia do crime, um homem, Joseph Ryan, de 39 anos, teria invadido a casa e depois foi encontrado morto, com marcas de tiro. Além dele, Christine, mãe da criança que Juliana cuidava, foi morta a facadas. A brasileira está presa acusada por essas duas mortes. As investigações apontam que a patroa de Juliana teria envolvimento com o homem que invadiu a casa e que a babá teria um relacionamento com o patrão, agora viúvo.