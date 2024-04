Bairro da Bela Vista volta a ter luz após oito dias sem energia elétrica Reparos na rede elétrica do local estão sendo realizados pela concessionária

Após uma semana, moradores do centro de São Paulo voltam a ter energia elétrica. A Enel Distribuição São Paulo, empresa responsável pela distribuição e fornecimento de energia, informa que está fazendo substituição de grupo de geradores e conectando os clientes da rua Paim direto na rede elétrica da distribuidora, após a realização dos reparos na rede elétrica no local. O trabalho na região está sendo realizado neste momento e impacta alguns clientes dessa rua e do entorno, como na rua Piauí, mas será concluído nas próximas horas.