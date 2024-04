Bairros do centro de SP seguem sem energia elétrica; falha teria sido na rede subterrânea de cabos de luz

Alto contraste

Hospitais, casas e comércios foram afetados pela falta de energia no centro de São Paulo, que já está há mais de 24 horas sem luz. Bairros como Higienópolis, Vila Buarque, Consolação e Santa Cecília são os mais atingidos. Pelo menos 35 mil pessoas foram afetadas. No início da manhã desta terça-feira (19), ao menos 85% dos clientes tiveram a luz restabelecida, mas teve quem sofreu com quedas e interrupções no fornecimento. A empresa que administra e fornece energia elétrica, diz que o problema foi causado por uma falha na rede subterrânea de cabos de luz. Já é o segundo apagão na região central em menos de dois dias. Na madrugada de sábado (16), comerciantes da tradicional rua 25 de Março, também tiveram prejuízos por conta da falta de energia elétrica.