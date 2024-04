Balanço Geral acompanha buscas por helicóptero desaparecido em SP Antes de fazer contato com o heliponto, o piloto disse estar na região próxima à serra do mar de Caraguatatuba

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral está acompanhando as buscas do helicóptero que desapareceu com quatro pessoas a bordo em São Paulo. Aviões da FAB fazem a varredura na área de mata entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo. Antes de fazer contato com o heliponto, o piloto disse estar na região da Fazendinha, próxima à serra do mar de Caraguatatuba.