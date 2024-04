Balanço Geral encontra motorista que foi rendido por nove criminosos na zona sul de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista de aplicativo foi rendido por nove criminosos na zona sul de São Paulo. Dois suspeitos estavam armados. O motorista estava com uma passageira no carro, que foi obrigada a descer. O motorista se atrapalhou para tirar o cinto e foi arrancado pelos suspeitos, que assumiram a direção. Quatro integrantes da quadrilha saíram em fuga com o carro dele. Uma câmera dentro do carro flagrou tudo. O Balanço Geral encontrou o motorista, que prefere não se identificar, e refez o trajeto que ele fez antes de ser abordado. Apesar de ter conseguido recuperar o carro, o homem está traumatizado.