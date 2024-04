Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Krisley Marques, dona de um motel em Goiânia (GO), viralizou após compartilhar um vídeo mostrando alguns objetos que foram esquecidos no local. Entre eles estão pneu de carro, travesseiro, controle remoto, relógio, aliança e par de tênis. Ela falou com o Balanço Geral sobre os “achados e perdidos” inusitados do motel.