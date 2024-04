Balançou Você : Homem com paralisia cerebral quebra barreira e disputa triatlo com o irmão Conheça a história de superação dos dois

Os dois irmãos Miguel, de 37 anos, e Pedro, 35, emocionaram o mundo. Pedro tem paralisia cerebral, não anda e fala com dificuldade. Mas nada disso impediu que ele participasse de competições junto com o irmão mais velho. Os dois encaram os desafios do triatlo. O Balanço Geral foi atrás dessa dupla que dribla as dificuldades e dá um exemplo de vida.