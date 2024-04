Bandido agride mulher e bebê de 6 meses durante assalto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um criminoso invadiu uma casa e roubou o celular de uma mulher, que estava com a bebê de 6 meses no Rio de Janeiro. A menina se assustou e começou a chorar. O ladrão ficou nervoso e agrediu Ana Clara Fernandes, de 23 anos, e a filha. As duas foram internadas com traumatismo. Já Breno Sousa Nascimento foi preso e confessou que vendeu o celular que havia roubado para comprar droga.