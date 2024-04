Bandidos roubam carro e ateiam fogo no veículo após repercussão das vítimas

Alto contraste

Na manhã do dia 25 de dezembro do ano passado, em Ferraz de Vasconcelos (SP), bandidos roubaram o carro de uma família, rodaram com ele o dia todo, e incendiaram o veículo depois da repercussão das publicações da família nas redes sociais. Além do carro, os criminosos também roubaram dois celulares, R$ 100 e documentos.