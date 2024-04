Blogueira que contratou homens para dar surra em namorado é condenada a 30 anos de prisão Durante as agressões, o namorado foi asfixiado e morreu

Isa Gomes foi a julgamento e a e condenada a 30 anos de prisão por contratar homens para dar uma surra em namorado, que acabou morto. A blogueira contratou três pessoas para dar um "susto" no então namorado, após a descoberta de uma traição. O objetivo de Isa era que o namorado apanhasse até ser hospitalizado, mas durante as agressões, ele foi asfixiado e morreu. Os três assassinos fugiram com pertences da vítima, mas foram presos.