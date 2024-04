Bombeiro de folga ouve gritos de socorro e resgata adolescente que se afogava no mar No ano passado, ele viveu a mesma situação e salvou cinco pessoas que estavam se afogando

William Veja Soares, de 26 anos, é bombeiro. Ele estava de folga quando ouviu gritos de socorro da sacada de sua casa em Bertioga, litoral norte de São Paulo. William viu um adolescente em apuros no mar e saiu correndo do oitavo andar do prédio onde mora para salvar o jovem de 16 anos. No ano passado, ele viveu a mesma situação e salvou cinco pessoas que estavam se afogando.