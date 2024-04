Alto contraste

Um homem trabalhou por 30 anos no Corpo de Bombeiros. Ele estava no Quarto Grupamento de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, quando se aposentou. No último dia de trabalho, os colegas decidiram fazer uma homenagem ao amigo, que se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas. Ele agradeceu e fez um discurso para todos.