Um homem desapareceu depois de cair em córrego no Jardim Lourdes, região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. No vídeo gravado, o homem aparece sendo arrastado pela água. Segundo a Defesa Civil, o homem estava acompanhado de uma mulher. Eles caíram no córrego depois de subir em um pé de abacate. A mulher foi resgatada.