Bombeiros emocionam ao cuidar de peixe de estimação até criança receber alta após trágico acidente

Lana, de 11 anos, foi a única sobrevivente do acidente de carro que sofreu com a mãe e o irmão, de apenas três. No entanto, depois que os bombeiros fizeram o resgate das vítimas, eles acharam o aquário do peixinho da menina quebrado. O peixe, último presente da mãe para Lana, ainda estava vivo em uma poça de água no chão. Sem pensar duas vezes, eles cuidaram do animal até a menina receber alta. Já na casa da avó, Lana recebeu essa surpresa emocionante em um momento repleto de emoção. Confira!