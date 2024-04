Brasileira de 9 anos é resgatada sozinha na fronteira do México com Estados Unidos A mãe da menina tentou cruzar ilegalmente a fronteira e a criança ficou para trás

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma criança brasileira, de 9 anos, foi resgatada sozinha na fronteira do México com os Estados Unidos. A mãe da menina tentou cruzar ilegalmente a fronteira e a criança ficou para trás. A menina, identificada como Agata, foi encontrada às margens do Rio Grande, que divide os dois países.