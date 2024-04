Alto contraste

O Balanço Geral trouxe novidades do roubo milionário no Paraguai. A polícia prendeu o brasileiro suspeito de ter planejado e executado o roubo de R$ 80 milhões de uma casa de câmbio em Ciudad del Este, cidade paraguaia que faz fronteira com Foz de Iguaçu, no Paraná. Fábio de Moraes tentou fugir, mas foi capturado em uma região de mata.