Brasileiro ligado à máfia Yakuza é preso 20 anos após morte de empresário japonês

O Balanço Geral revelou detalhes do submundo da máfia japonesa Yakuza, uma das organizações criminosas mais perigosas e violentas do mundo. Geralmente, capangas de outros países, como o Brasil, são contratados para cometer crimes. Há 20 anos, um empresário foi executado, no Japão, por brasileiros, que fugiram depois do crime e foram localizados em SP. Um deles, o Alexandre, acaba de ser preso na zona leste de São Paulo.