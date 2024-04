Brasileiro pode estar entre sequestrados por organizações criminosas no Equador

Alto contraste

Um brasileiro que mora no Equador pode estar entre as vítimas sequestradas por facções criminosas que tomam as ruas do país, neste momento. Thiago é dono de um restaurante em Guaiaquil, a maior cidade do Equador. O filho dele usou as redes sociais para pedir ajuda. Nas últimas horas, o presidente do Equador, Daniel Nobôa, declarou estado de emergência no momento em que o país vive uma das maiores crises carcerárias de todos os tempos. Organizações criminosas disputam o domínio dos presídios e provocam o caos nas ruas e até dentro de instituições privadas. Uma emissora de TV foi invadida por criminosos mascarados e armados com fuzis. Funcionários foram feitos reféns e há informação de que, pelo menos, sete agentes de segurança foram sequestrados por células terroristas no país. Veja todos os detalhes na reportagem especial.