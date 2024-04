'Calamidade pública', diz síndico de Edifício Itália sobre falta de luz no centro de São Paulo Copan, bares e restaurantes também estão sem luz

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os moradores e comerciantes do centro de São Paulo sofrem com a falta de energia elétrica. Os edifícios Copan e Itália, pontos turísticos da cidade, foram atingidos e estão sem luz. O Balanço Geral foi até o local e conseguiu entrevistar o síndico do Edifício Itália. "Calamidade pública", disse ele sobre a situação.