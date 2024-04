Camarote da Sapucaí é flagrado preparando comidas em banheiro masculino Os alimentos foram descartados pela polícia do Rio

A polícia descobriu que o camarote do sambódromo da Sapucaí, no Rio de Janeiro, preparava as comidas dentro de um banheiro masculino. Pelo menos 14 pessoas foram presas suspeitas de participar de esquemas de fraudes de credenciais.