Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Camila Busnello embarca em aeronave do Exército e sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas

De acordo com o prefeito de São Sebastião, cinco pessoas foram encontradas mortas em Boiçucanga, sendo quatro da mesma família

Balanço Geral|Do R7

  • Google News

A repórter e apresentadora Camila Busnello embarcou em um helicóptero do Batalhão de Aviação do Exército em Taubaté, interior de São Paulo, e sobrevoou as áreas atingidas pela chuva no litoral norte. De acordo com o prefeito de São Sebastião, cinco pessoas foram encontradas mortas em Boiçucanga, sendo quatro da mesma família.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.