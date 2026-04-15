Camila Busnello embarca em aeronave do Exército e sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas De acordo com o prefeito de São Sebastião, cinco pessoas foram encontradas mortas em Boiçucanga, sendo quatro da mesma família

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A repórter e apresentadora Camila Busnello embarcou em um helicóptero do Batalhão de Aviação do Exército em Taubaté, interior de São Paulo, e sobrevoou as áreas atingidas pela chuva no litoral norte. De acordo com o prefeito de São Sebastião, cinco pessoas foram encontradas mortas em Boiçucanga, sendo quatro da mesma família.