Um caminhão carregado com pneus pegou fogo no Rodoanel, altura do km 49, região de Parelheiros, zona sul de São Paulo, sentido Cotia, na tarde desta segunda (1º). Os bombeiros já estão no local tentando controlar as chamas e fazendo o isolamento da região. Ainda não há informações sobre feridos ou vítimas.